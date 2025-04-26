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أحمد جودة - القاهرة - نجح نيس في حصد ثلاث نقاط ثمينة من باريس سان جيرمان بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

تقرير مباراة باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي



وبهذه النتيجة، يحتل باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 78 نقطة بينما يحتل نيس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة.



بدأ الشوط الأول متعادلا ومتكافئا من كلا الجانبين حتى تمكن لاعبو نيس من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 34 عندما ارسل بوناني كرة رائعة لزميله سانسون داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في منتصف مرمى باريس سان جيرمان ويعلن عن أول أهداف اللقاء.



شن لاعبو باريس سان جيرمان العديد من الهجمات حتى سجلوا هدف التعادل في الدقيقة 41 عن طريق فابيان رويز الذي أطلق تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء لتستقر الكرة في منتصف مرمى نيس وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.



أما الشوط الثاني فجاء مثيرا منذ الدقائق الأولى، حيث نجح نيس في تسجيل الهدف الثاني له في اللقاء في الدقيقة 46 عن طريق مورجان سانسون.



واصل لاعبو نيس سيطرتهم على أحداث الشوط حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 70 عندما حصل نيس على ركلة حرة مباشرة تصدى لها بوناني لتصل إلى ندايشيمي الذي سددها برأسه في منتصف النادي الباريسي.



حاول لاعبو باريس سان جيرمان باقي أحداث الشوط تسجيل هدف حفظ ماء الوجه ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بفوز نيس بثلاثة أهداف مقابل هدف.