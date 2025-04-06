حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلن ارتفاع حرارة الجو بقيم تصل إلى 6...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 11:25 مساءً - كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية أن مصر بدأت تتعرض لمنخفض جوى صحراوى موجود في الصحراء الغربية مع كتل هوائية جنوبية صحراوية، مع ارتفاع في قيم درجات الحرارة عن الأيام الماضية بمعدل من 5 إلى 6 درجات طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكدت خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع على قناة DMC مع الإعلامية شيرين عفت: أن درجة الحرارة اليوم سجلت العظمى في القاهرة 32 درجة مئوية خلال فترة النهار وذروة الارتفاعات متوقع أن تكون يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله ومتوقع ان تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة ان شاء إلى إلى 35 – 36 ومحافظات الصعيد خلال فترات النهار قد تصل إلى 38 و40 درجة مئوية.

وتابعت: اليوم شهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والاتربة ما أدى الى انخفاض للرؤية الافقية في بعض المناطق والمحافظات الشمالية ومن المتوقع ان تكون هناك سرعات رياح يوم الثلاثاء القادم أيضا، ومهم جدا ارتداء الكمامات خلال اليومين ثلاثة القادمة لمن يعانون من الأمراض الصدرية، كما أكدت على عدم تخفيف الملابس.