وزير الرى يتابع حالة منظومة الصرف الزراعى خلال فترة أجازة عيد الفطر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 09:31 صباحاً - - مرور دوري من مسئولى الصرف لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع

- متابعة مناسيب المياه بالمصارف ومص وطرد المحطات للحفاظ عليها بالمعدلات الآمنة

- الدكتور سويلم يوجه بإستمرار التنسيق بين الصرف والميكانيكا والإدارات المركزية والعامة بالمحافظات لمتابعة المصارف والمحطات بكافة المواقع

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس/ محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف لإستعراض حالة منظومة الصرف الزراعى خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك .

واستعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها ، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف ، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب السادة مسئولى الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع .

كما استعرض التقرير نتائج المتابعة الدائمة على مدار اليوم لمناسيب المصارف الزراعية ومحطات الرفع القائمة على المصارف ، حيث يتم اتخاذ اللازم في حينه للتعامل مع أى إرتفاع بمناسيب المياه بالمصارف ، والتنسيق الفورى بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع أى زيادة فى مناسيب مص أو طرد المحطات للحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة .

وإستعرض التقرير نتائج مرور المهندس/ محمد عبد السميع على زمام الإدارة العامة لصرف القليوبية لمتابعة حالة مصارف شبين القناطر وبلبيس والجبل الأصفر الجديد وسحاره الموريج ومحطة بلبيس ، وأيضاً المرور على زمام منطقة وادى النقرة بأسوان لتفقد عملية إنشاء سحارة على مصرف رقم ٤٠ بناحية قرية الحكمة ، ومعاينة الموقع المقترح لمحطة تغذية مسقى ٨ ، والمرور على المصرف الرئيسى ٢ ومصرف ومخر سيل النقرة الرئيسى ، والإعداد للمرور على تأهيل المصارف بوادى الصعايدة للقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة اسوان .

كما تم التعامل السريع مع حادثة سقوط سيارة نقل محمله بالرمل بمصرف أم اللحم بمركز صان الحجر ، حيث تم رفع السيارة والرمال من المصرف بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

وتم مرور السيد المهندس/ مدير عام الاحتياجات وصيانة المعدات بهيئة الصرف على مركز الطوارئ ومخازن الهيئة بكفر الزيات بمحافظة الغربية للتأكد من جاهزية المعدات وكساحات الطوارئ لنقل المعدات .

كما تم تنفيذ إزالة فى المهد على جسر مصرف الغربية الرئيسى بزمام الإدارة العامة لصرف شرق كفر الشيخ بمساحة ١٠٠ متر مربع بالتنسيق مع الشرطة ومجلس ومدينة الحامول .

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بين السادة قيادات هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء و رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بالمحافظات المختلفة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة المصارف الزراعية والمحطات بكافة المواقع على مستوى الجمهورية .