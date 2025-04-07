الكويت تشارك دول العالم الاحتفال بيوم الصحة العالمي تحت شعار (بداية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 10:32 صباحاً - تشارك الكويت دول العالم الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي يصادف اليوم الاثنين ويحمل هذا العام شعار (بداية صحية لمستقبل واعد) وتدشن فيه منظمة الصحة العالمية حملة توعية تستمر عاما تعنى بصحة الأمهات والمواليد والأطفال لضمان حصولهم على رعاية عالية الجودة.

ومن خلال هذه الحملة تدعو المنظمة في رسالتها الحكومات والمجتمعات الصحية إلى تكثيف الجهود في مختلف أنحاء العالم والتركيز على موضوع حالات وفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها وإعطاء الأولوية لصحة المرأة ورفاهها على المدى الطويل علاوة على الدعوة إلى دعم الصحة في مرحلتي الحمل والولادة وما بعد الولادة.

وفي دراسة حديثة للمنظمة تشير التقديرات إلى أن نحو 300 ألف امرأة يفقدن حياتها كل عام بسبب الحمل أو الولادة وأن أكثر من مليوني مولود يتوفون في شهرهم الأول بينما يولد نحو مليونين آخرين متوفين.

وعن جهود وزارة الصحة الكويتية لتعزيز صحة الأمومة والطفولة أكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أن الوزارة ماضية في التزامها الراسخ برعاية صحة الأم والطفل إدراكا منها بأن اللحظات الأولى من الحياة تشكل الأساس المتين لبناء إنسان سليم ومجتمع معافى.

وقال السند إن الوزارة تواصل تنفيذ برامج نوعية تعنى بالأم منذ بداية الحمل وتمد يد العناية للطفل في أيامه الأولى وترافقه في مراحل نموه بما يشمل الرعاية الطبية الشاملة والتوعية والتغذية والتحصين عبر منظومة صحية تتكامل فيها الوقاية مع العلاج والرعاية مع التمكين.

وأوضح أن هذا التوجه الوطني ينسجم مع رؤية (كويت 2035) التي جعلت الرعاية الصحية عالية الجودة أحد مرتكزاتها الرئيسية بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة والرفاه الذي يشدد على أهمية توفير سبل العيش الكريم والصحي لأفراد المجتمع كافة في مختلف مراحل العمر.