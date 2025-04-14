أخبار اليمن : أبو عبيدة: فلسطين لن تنسى وقفة اليمن المشرفة

أبو عبيدة: فلسطين لن تنسى وقفة اليمن المشرفةأعرب الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عن تقدير الشعب الفلسطيني لموقف اليمن الداعم لغزة.

وقال أبو عبيدة في بيان: "لا زال إخوان الصدق في اليمن يصرّون على شلّ قلب الكيان الصهيوني، وقوفاً إلى جانب غزة التي تتعرض لحرب إبادة شعواء، رغم دفعهم ضريبةً باهظةً من دمائهم العزيزة ومقدرات بلدهم الشقيق جراء هذا الوفاء لفلسطين والأقصى".

وأضاف: "فلسطين وشعبها لن ينسوا هذه الوقفة المشرفة إلى جانبهم، وتلك العزيمة الصلبة التي تبشر بخيرية هذه الأمة، وقدرتها على زعزعة أمن هذا الكيان إذا توفرت الإرداة والإيمان مع القدرة على الفعل مهما كان متواضعاً".