ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس

ريال مدريد ينجو من فخ ألافيسفاز ريال مدريد على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد، الأحد، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين ريال مدريد بالفضل في فوزه للاعبه إدوارد كامافينغا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (33).

وأكمل ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد تلقي مهاجمه كليان مبابي البطاقة الحمراء في الدقيقة (37)، فيما شهدت المباراة في شوطها الثاني تلقي لاعب ألافيس مانويل سانشيز البطاقة الحمراء في الدقيقة (69).

وبفوزه يرفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة مقلصا الفارق إلى أربع نقاط مع برشلونة المتصدر 70 نقطة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وبالمقابل توقف ديبورتيفو ألافيس في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.

وفي مباراة ثانية، حقق أوساسونا الفوز على ضيفه جيرونا بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 34 نقطة لجيرونا في المركز السادس عشر.

وضمن الجولة ذاتها، تغلب فياريال على ريال بيتيس 2-1، وأتلتيك بيلباو على رايو فايكانو 3-1.