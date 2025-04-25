نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة التعاون والرائد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره فريق الرائد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة التعاون والرائد

وسجل أمير سعيود ضربة جزاء في الدقيقة 22.

وعاد أندري جيروتو بهدف التعادل في الدقيقة 30 صنع فيصل فجر وسدد مارتينيز ضربة جزاء في الدقيقة 40.

وسجل عبدالله اليوسف الهدف الثالث بالخطأ في مرماه الدقيقة 45.

وأحرز وليد الأحمد الهدف الرابع للتعاون في الدقيقة 50 وعاد أيوب القاسمي بهدف ثاني للرائد في الدقيقة 54 صنع الراجح.

وسجل عمر جونزاليس الهدف الثالث للرائد في الدقيقة 74 صنع سعيود وانتهت المباراة بينهم 4/3.

وبهذه النتيجة احتل التعاون المركز 7 برصيد 41 نقطة بعد تحقيق 11 فوز و8 تعادلات وخسر 10 بينما ظل الرائد في المركز 18 والأخير برصيد 21 نقطة حيث انتصر خلال 6 وتعادل بثلاثة وهزم بعشرين.