أخبار اليمن : إسقاط طائرة أمريكية جديدة

إسقاط طائرة أمريكية جديدة
أسقطت الدفاعات الجوية، طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة حجة.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض- جو محلي الصنعِ.. مشيرة إلى أن هذه الطائرة تعد الرابعة التي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال أسبوعين، والتاسعة عشرة خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إسنادا لغزة.
وجددت القوات المسلحة التأكيد على أن قدراتها العسكريةَ لم تتأثر وأن العدوان الأمريكي المستمر على بلدنا لن يحقق إلا المزيد من الخيبة والفشل.
وأكد البيان، أن القوات المسلحة وهي تتصدى بعون الله للعدوان المساند للعدو الإسرائيلي لن تتوقف عن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
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