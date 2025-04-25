نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز ضد أورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ضد أورلاندو

يلتقي الفريق السماوي مع ضيفه الجنوب إفريقي، مساء اليوم، الجمعة الموافق 24 أبريل 2025 على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل بيراميدو المتوقع أمام أورلاندو

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي.

خط الهجوم: رمضان صبحي - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي.



وكانت مباراة الإياب بين بيراميدز وأورلاند باتريس في جنوب إفريقيا، قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتنقل مباراة بيراميدز مع أورلاندو عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

