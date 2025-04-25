طقس اليوم الجمعة 25-4-2025.. شبورة صباحًا وأجواء مائلة للحرارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أبريل 2025 10:29 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.