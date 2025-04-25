الرياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المتوقع أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره صن دوانز الجنوب إفريقي وذلك ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الفريقين سلبيا في مباراة شهدت تفوق جماعي للمارد الأحمر والذي قدم مباراة عكس التوقعات حول أداء الأهلي.

موعد أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية ويستقبل ستاد القاهرة الدولي مباراة الفريقين المرتقبة.

تشكيل الأهلي المتوقع في المواجهة

ومن المتوقع أن يدخل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول في النادي الأهلي بتشكيل مكون من:-

‎حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‎خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، رامي ربيعة، مصطفى العش.

‎خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد رضا.

‎خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - نيجك جراديشار - أشرف بن شرقي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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