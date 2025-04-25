الرئيس السيسى: سيناء لا تقبل المساومة وجزء لا يتجزأ من أرض الكنانة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أبريل 2025 10:29 صباحاً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن سيناء ستظل بقعة طاهرة من أرض مصر طالما كانت هدف للطامعين وظلت على مدار التاريخ عنوان للصمود والفداء.

وقال، "سيناء نقشت في وجدان المصريين حقيقة راسخة لا تقبل المساومة بـأنها جزء لا يتجزأ من أرض الكنانة".