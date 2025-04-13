نجاة حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية من الموت محققا داخل منزلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 11:30 مساءً - أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية جوش شابيرو عن تعرض مقر إقامته في مدينة هاريسبرغ للحريق نتيجة حادث حرق متعمد، مؤكدا عدم وقوع إصابات. وقد تم إخماد الحريق بنجاح.

وقال شابيرو في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "استيقظتُ أنا وعائلتي عند الساعة 2:00 صباحا (9:00 بتوقيت موسكو) على طرق شرطة ولاية بنسلفانيا على الباب بعد أن أشعل شخص النار عمدا في مقر إقامة الحاكم في هاريسبرج".

وأضاف: "تدخلت فرقة إطفاء هاريسبرغ في المكان، وبينما كانوا يعملون على إخماد الحريق، قامت شرطة الولاية بالتعاون مع شرطة الكابيتول بإجلائنا بأمان من المقر".

وأكد حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن الحريق تمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات بشرية.