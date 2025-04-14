أخبار اليمن : شهيدان و10 جرحى بعدوان على بني مطر

دوت الخليج -

شهيدان و10 جرحى بعدوان على بني مطر

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن استشهاد وإصابة 12 مدنيا جراء الغارات التي شنها العدوان الأمريكي مساء اليوم، على مصنع السواري للسيراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء كحصيلة أولية. شهيدان و10 جرحى بعدوان على بني مطرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن استشهاد وإصابة 12 مدنيا جراء الغارات التي شنها العدوان الأمريكي مساء اليوم، على مصنع السواري للسيراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء كحصيلة أولية. وأكدت وزارة الصحة في بيان، استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 10 آخرين جراء استهداف العدوان الأمريكي للمصنع بثلاث غارات. وجددت الوزارة إدانتها لإمعان العدوان الأمريكي في استهداف المواطنين والمنشآت الخدمية.. معتبرة ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية.

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