نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات آرني سلوت عن حالة جو جوميز وفرص برادلي وموقف أرنولد قبل مواجهة توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين ليفربول وتوتنهام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، تحدث المدير الفني لنادي ليفربول آرني سلوت عن عدد من الملفات المهمة داخل الفريق، أبرزها تطورات إصابة المدافع جو جوميز، وحالة اللاعب الصاعد كونور برادلي، بالإضافة إلى تعليق مثير حول النجم ترينت ألكسندر أرنولد وإمكانية انتقاله، وأخيرًا الرد على الشائعات المرتبطة بعقد داروين نونيز.

تطورات حالة جو جوميز وموعد عودته للملاعب

أكد سلوت أن المدافع الإنجليزي جو جوميز لا يزال في مرحلة التعافي من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة فريقه في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بليموث أرجايل يوم 9 فبراير الماضي.

وقال سلوت: "حتى الآن لم يشارك جوميز في التدريبات الجماعية، لكننا نتابع تطور حالته الصحية بشكل يومي. إذا سارت عملية التأهيل بشكل سلس، فمن المرجّح أن يكون جاهزًا للمشاركة في آخر مباراتين من الموسم. الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لكن علينا التمهل ومراقبة وضعه".

كونور برادلي بين الطموح والواقع.. وأرنولد العقبة الكبرى

وتحدث سلوت أيضًا عن الظهير الشاب كونور برادلي، الذي يسعى لإثبات نفسه داخل التشكيلة الأساسية، خاصة في ظل وجود النجم الأساسي ترينت ألكسندر أرنولد.

قال المدرب الهولندي: "كونور برادلي يقترب من الوصول إلى الجاهزية الكاملة لخوض مباراة كاملة من 90 دقيقة. لقد لعب عددًا من المباريات، وكل واحدة منها لمدة 70 دقيقة تقريبًا، مما ساعده تدريجيًا في استعادة مستواه. نحن حذرون في التعامل معه لأنه تعرض لنوعين من الإصابات المتشابهة في وقت سابق".

وأضاف: "لكي يتطور ويصبح لاعبًا أفضل، من المهم أن يشارك في مباريات متتالية. لكن وجود ترينت في نفس المركز هو العقبة الوحيدة أمامه حاليًا، وهذا ما يجعل مهمته في دخول التشكيل الأساسي أكثر صعوبة. ربما تكون خطوته القادمة هي المنافسة على هذا المركز، ولكن ما دام ترينت هنا، فالأمر ليس سهلًا".

يُذكر أن عقد أرنولد مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وتُشير تقارير إلى وجود اهتمام من نادي ريال مدريد للتعاقد معه.

حقيقة البند المالي في عقد داروين نونيز

ردًا على سؤال صحفي حول ما تردد من وجود بند في عقد المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، ينص على حصول ناديه السابق بنفيكا على 5 ملايين يورو بمجرد وصوله إلى 50 مباراة أساسية في الدوري، قال سلوت مازحًا: "هل تصدق كل ما يقوله الصحفيون؟ لا؟ إذًا أنا مثلك. أحيانًا تكون المعلومات المنشورة صحيحة، وأحيانًا لا تكون كذلك. بالنسبة لي، هذا البند جديد تمامًا، لم أسمع به من قبل".

وأوضح: "من غير المعقول أن يقوم المدير الرياضي بإبلاغي بأن إشراك لاعب سيتسبب بخسارة مالية للنادي. هذا لم يحدث ولن يحدث. المدير الرياضي لا يتدخل إطلاقًا في قرارات التشكيلة الأساسية. قد يكون هذا الكلام صحيحًا، ولكننا بحاجة إلى الموازنة وعدم أخذ كل شيء يُكتب كحقيقة مطلقة".