نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يتحدث عن اتفاق قريب لإنهاء حرب أوكرانيا ومباحثات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 25 أبريل 2025 03:14 مساءً - سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستمع إليه بشأن وقف الضربات الروسية في أوكرانيا، مشيراً إلى أنه لديه موعد نهائي حدده هو فيما يتعلق بمحاولات التوصل إلى اتفاق سلام بين موسكو وكييف.

وأضاف ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، الخميس، على هامش اجتماعه مع رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور، أن على أوكرانيا وروسيا الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً أن الطرفين “يريدان تحقيق السلام”.

في تصريحات لاحقة، قال ترامب، إن روسيا عرضت وقف الحرب في أوكرانيا و”التوقف عن السيطرة على البلاد بأكملها”.

وذكر أن الأيام القليلة المقبلة ستكون بالغة الأهمية في جهوده لوقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وأشار إلى أن يُفضل الإجابة على سؤال حول العقوبات على روسيا خلال أسبوع.

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وعبر الرئيس الأمريكي عن عدم سعادته بالهجوم الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليلة الماضية، مشيراً إلى أنه يضع الكثير من الضغوط على الطرفين من أجل إنهاء الحرب.

وقال ترامب: “نقترب جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا”.

وذكر الرئيس الأمريكي أن تحالف الناتو مهم جداً لأوروبا، لكن الحلف لن يكون بنفس القوة بدون أميركا، بحسب وكالة .

وعن لقائه مع رئيس الوزراء النرويجي، قال ترامب إن اللقاء سيشهد مناقشة التجارة وأمور أخرى، واصفاً النرويج بأنها “حليف عظيم”.

وعقب اللقاء، ذكر الرئيس الأمريكي أنه أجرى محادثات مع رئيس وزراء النرويج حول الحرب والتجارة، وأنهما على “وفاق تام في مجال التجارة”.

وقال ترامب: “ستكون لدينا علاقة جيدة في مجال التجارة”. “لن تكون لدينا أي مشكلة مع النرويج في مجال التجارة”.

وعن جزيرة غرينلاند، والتي أعلن ترامب تطلعه لضمها إلى الولايات المتحدة من قبل، قال الرئيس الأميركي إن مناقشة موضوع غرينلاند ستكون في يوم آخر، واصفاً إياها بأنها “مهمة للسلام الدولي”.

وأشار ترامب إلى النرويج ستساعد في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ورغم نفي الصين، التي تشهد تصاعد التوترات التجارية بينها وبين أميركا، وجود مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة، قال ترامب أنه كان هناك اجتماع هذا الصباح مع الصين.

لقاء قادة العالم في روما

في سياق آخر، قال الرئيس الأميركي إنه سيلتقي بقادة العالم في العاصمة الإيطالية روما، وتابع: “القادة يريدون لقاءً بشأن التجارة”.

المفاوضات مع إيران

من ناحية أخرى، ذكر الرئيس الأمريكي أن جهود إدارته للتفاوض مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي تسير على نحو جيد.

وقال ترامب: “أرى أننا نسير على نحو جيد فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع إيران… وهناك اتفاق في الطريق للتوصل إليه، ربما نشهد قراراً ممتازاً للغاية، وسينقذ ذلك أرواحاً كثيرة”.

ومن المنتظر عقد محادثات فنية بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عُمان يوم السبت المقبل.