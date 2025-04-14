ليفربول يقترب من لقب البريميرليغ

ليفربول يقترب من لقب البريميرليغفاز ليفربول على ضيفه وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ".

أحرز هدفي ليفربول كل من لويس ديار وفيرجيل فان دايك في الدقيقتين (18، و89)، بينما سجل أندرو روبرتسون لاعب ليفربول هدف وست هام يونايتد بالخطأ في مرماه في الدقيقة (89).

ورفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري، ليقترب خطوة جديدة من حسم اللقب بعدما وسع فارق النقاط مع أقرب منافسيه أرسنال، إلى 13 نقطة قبل ست جولات من نهاية المسابقة، فيما توقف رصيد وست هام يونايتد عند 35 نقطة في المركز السابع عشر.

وحافظ نيوكاسل على آماله في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه مانشستر يونايتد 4-1.

سجل أهداف نيوكاسل كل من ساندرو تونالي (24) وهارفي بارنز (49 و64) وبرون جيمارايش (77)، فيما أحرز أليخاندرو جارناتشو هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 37.

وصعد نيوكاسل إلى المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي، علما بأن له مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 28 نقطة في المركز الـ14.

وتغلب وولفرهامبتون على ضيفه توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أحرز أهداف وولفرهامبتون كل من ريان آيت نوري، ودجد سبينس لاعب توتنهام بالخطأ في مرماه، ويورغن ستراند لارسن، وماثيوس كونها في الدقائق (2، و38، و64، و86)، بينما سجل هدفي توتنهام كل من ماتيس تيل وريشارليسون في الدقيقتين (59، و85).

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 37 نقطة في الترتيب الخامس عشر.

كما تعادل تشيلسي مع ضيفه إبسويتش تاون بهدفين لكل منهما، حيث سجل هدفي تشيلسي كل من أكسيل تاونزيبي لاعب إبسويتش تاون بالخطأ في مرماه، وجادون سانشو في الدقيقتين (46، و79)، بينما سجل هدفي إبسويتش تاون كل من جوليو إنشيزو وبن جونسون في الدقيقتين (19، و31).

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 53 نقطة في المركز السادس، فيما بلغ رصيد إبسويتش تاون 20 نقطة في الترتيب الثامن عشر.