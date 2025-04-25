نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم مصطفى تكشف سر حبها للرقص الشرقي وعلم الأرقام: "لازم حاجة تفكرك بطاقة الأنوثة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لقاء صريح وحيوي جمعها بالإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة ON، فتحت الفنانة ريم مصطفى قلبها للجمهور، وتحدثت عن جانب مختلف من شخصيتها بعيدًا عن أدوارها الدرامية، كاشفةً عن شغفها بالرقص الشرقي، وعلم الأرقام، والهندسة الحياتية، ومؤكدة أن فترات التحدي كانت الدافع الأساسي لاكتشاف ذاتها.

كورونا كانت البداية: لحظة اكتشاف الذات

تحدثت ريم مصطفى عن نقطة التحول التي دفعتها للبحث داخل نفسها، قائلة:

"الموضوع ابتدى من قعدة كورونا، لما الدنيا وقفت شوية، وبدأ كل واحد يراجع نفسه، الإنسان مش بيكتشف حاجات جديدة فيه غير لما يمر بمواقف صعبة كتير".

وأشارت إلى أن الأزمات قد تكون بابًا لاكتشاف مواهب واهتمامات جديدة، وهو ما حدث معها خلال تلك الفترة الاستثنائية من حياتها.

رحلة تطوير الذات: من التمثيل إلى الصوت ثم الرقص

أوضحت ريم أنها بدأت في التركيز على تطوير نفسها فنيًا خلال العام الماضي، قائلة:

"قررت أشتغل على نفسي، فبدأت بكورسات تمثيل وتدريبات صوت، وبعدها دخلت كورسات للرقص البلدي الشرقي".

وأكدت أن الهدف من هذه الدورات لم يكن فقط التسلية أو الفضول، بل كان رغبة في استعادة توازنها الداخلي والاقتراب أكثر من جوهر الأنوثة.

الرقص الشرقي وسر طاقة الأنوثة

وعن سبب انجذابها للرقص الشرقي تحديدًا، قالت ريم مصطفى:

"درست الموضوع من زاوية مختلفة، فكرة إنك تفضلي دايمًا في طاقة الأنوثة وتنشطيها، لأننا مع ضغوط الشغل والحياة بنلاقي نفسنا دايمًا في وضعية القوة والصلابة، ولازم يبقى فيه حاجة تفكرك إنك ست، بطاقتك الحقيقية".

هذا التصريح كشف عن فلسفة خاصة تتبناها ريم، وتُظهر جانبًا من وعيها الذاتي وسعيها لعيش حياة أكثر توازنًا وانسجامًا بين الجسد والروح.

ريم مصطفى ومسلسل "سيد الناس"

يُذكر أن الفنانة ريم مصطفى شاركت في موسم رمضان الماضي في مسلسل "سيد الناس"، والذي نال تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

ويضم العمل نخبة من نجوم الدراما، أبرزهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، منة فضالي، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، وآخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

رسالة ريم: لا تنتظر الأزمة لتبدأ التغيير

من خلال حديثها، وجهت ريم مصطفى رسالة ضمنية لكل من يتابعها، مفادها أن الأوقات الصعبة قد تكون بوابة للمعرفة والتغيير، وأن اكتشاف الذات رحلة تستحق أن نمنحها وقتًا وجهدًا.