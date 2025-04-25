تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لليلى زاهر وهشام جمال: كان نفسي أكون معاكم

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أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان تامر حسني على تقديم تهنئة خاصة للثنائي الفني ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال بمناسبة زفافهما، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، الرسالة التي حملت طابعًا عفويًا وصادقًا، لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره، خاصة مع تفاصيل الحفل الأسطوري الذي أُقيم بجوار أحد أبرز معالم الحضارة المصرية القديمة.

رسالة تامر حسني: مشغول ولكن القلب معكم

وجّه تامر حسني رسالة مليئة بالمشاعر الصادقة قال فيها:"مليون مبرووووووك حبايبي الغاليين ليلى زاهر وهشام جمال، محشنيش عن فرحكم إلا شغلي بره مصر، فعلاً كان نفسي أكون معكم، ربنا يحفظكم وينور مستقبلكم يارب، وعقبال باقي البنات يا زاااااهر، عارف إحساسك."



عبّر الفنان بهذه الكلمات عن دعمه ومحبته للعروسين، مشيرًا إلى ارتباطاته الفنية خارج البلاد التي منعته من حضور الحفل، لكنه لم يغفل عن مشاركة لحظة الفرح ولو عن بُعد.

زفاف أسطوري على طراز الفراعنة عند هرم سقارة

احتفل النجمان ليلى زاهر وهشام جمال بزفافهما مساء الأربعاء في أجواء ساحرة عند سفح هرم سقارة الأثري.

جاء الحفل بطابع فرعوني مميز، حيث أضيء الهرم باللون الأحمر ليتماشى مع الأجواء الاحتفالية، مما منح الحفل طابعًا فنيًا وتاريخيًا فريدًا أبهر الحضور.

نجوم الفن والإعلام في قلب الحدث

شهد الحفل حضور نخبة من ألمع نجوم الفن والإعلام والمجتمع، الذين شاركوا العروسين فرحتهما، ويأتي هذا الحفل بعد أيام قليلة من عقد قرانهما الذي أُقيم يوم 14 أبريل، في حفل عائلي خاص ضم الأقرباء فقط، وكان من بين الحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

لحظة إنسانية مؤثرة: دموع الأب في ليلة العمر

من أبرز اللحظات التي أثّرت في الجمهور، كان مشهد بكاء الفنان أحمد زاهر والد العروس، تأثرًا بزفاف ابنته ليلى. المقطع انتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتصدر محركات البحث، خاصة مع تفاعل الجمهور مع مشاعر الأبوة الصادقة التي عبّر عنها زاهر في تلك اللحظة المؤثرة.

النجوم يتألقون على المسرح ويشعلون الأجواء

لم تغب الموسيقى عن الحفل، حيث أحيا الزفاف عدد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، على رأسهم الفنان تامر حسني، ومحمد حماقي، الذين قدما باقة من أجمل أغانيهم، وسط فقرات موسيقية متنوعة أضافت للحفل رونقًا استثنائيًا، وجعلت منه ليلة لا تُنسى في ذاكرة كل من حضرها.