نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدين يتصدر التريند بأغنيتي "اترموا" و"رسيني" لبهاء سلطان ويحقق ملايين المشاهدات مع تفاعل جماهيري كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثبت الملحن مدين، مجددًا أنه أحد أهم صناع الموسيقى في الوطن العربي، بعد النجاح اللافت الذي حققته أغنيتا "اترموا" و"رسيني" بصوت النجم بهاء سلطان، حيث تصدرتا قوائم المشاهدة على يوتيوب في وقت قياسي.

تمكنت أغنية "اترموا" من احتلال المركز الثامن في قائمة الأغاني الأكثر استماعا عبر موقع الڤيديوهات يوتيوب، محققة نسب مشاهدة عالية منذ طرحها، بينما حققت أغنية "رسيني" أيضًا أرقامًا مليونية في عدد المشاهدات، مما يعكس تفاعل الجمهور الكبير مع الأغنيتين، حيث عبر المتابعون عن إعجابهم بالألحان والإحساس الذي ظهر بوضوح في أداء بهاء سلطان.

جدير بالذكر أن مدين، يعيش حالة انتعاشة فنية قوية، حيث يتعاون مع أصالة في أغنية جديدة بعنوان "ضريبة البعد" والمقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، و مع المطرب أحمد بتشان بعنوان "بطلت أعد الأيام"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.