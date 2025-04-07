وزير الرى يتابع إجراءات الحفاظ على أراضى الدولة المملوكة لوزارة الرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 10:32 صباحاً - الدكتور سويلم :

- التنسيق بين أجهزة الوزارة ولجنة إنفاذ القانون والمحليات للتعامل مع التعديات على أملاك الوزارة

- إزالة (١٠٩٢) تعدى على أملاك الوزارة ضمن الموجة (٢٥) لإزالة التعديات

- إستمرار المعاينات على الطبيعة لأملاك الوزارة وتحديد موقف التعديات الواقعة عليها حال وجودها

- استثمار الأملاك وتحصيل مستحقات الدولة لدعم الخزانة العامة وتوفر فرص العمل للشباب وتوفير الدعم للعاملين بالوزارة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة إجراءات الحفاظ على أراضى الدولة المملوكة لوزارة الموارد المائية والرى والتصدى لأى تعديات واقعة عليها ، استعراض أعمال إزالة التعديات التى يتم تنفيذها تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة بالتنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة .

وقد أكد الدكتور سويلم على إستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية ولجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، حيث تم إزالة (١٠٩٢) حالة تعدى على أملاك الوزارة حتى تاريخه ضمن الموجة (٢٥) لإزالة التعديات .

كما أكد سيادته على إستمرار المعاينات على الطبيعة لأملاك الوزارة وتحديد موقف التعديات الواقعة عليها - حال وجودها - ، مع استيفاء البيانات الخاصة بالأملاك على المنظومة المعدة لهذا الشأن ، مع التأكيد على إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة وتحصيل مستحقات الدولة في دعم الخزانة العامة للدولة ، وتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب ، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة ، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين ، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى .