العالم اليوم - 10 بالمئة خسائر.. "داكس" في مهب العاصفة الجمركية

انتم الان تتابعون خبر 10 بالمئة خسائر.. "داكس" في مهب العاصفة الجمركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أبريل 2025 10:25 صباحاً - هوى مؤشر الأسهم الألمانية (داكس) بنحو 10 بالمئة في بداية التعاملات الاثنين مسجلا 18489 نقطة.

يأتي ذلك على خلفية رد فعل المستثمرين على الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية شاملة جديدة بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات إليها اعتبارا من أول أمس السبت، ومن المقرر فرض رسوم إضافية على مجموعة من الشركاء التجاريين يوم الأربعاء المقبل، والتي تشمل رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يتأثر الاقتصاد الألماني القائم على التصدير بشدة بهذه الإجراءات الجديدة.

وتفاعلت الأسواق العالمية بموجة بيع واسعة النطاق منذ أن أعلن ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء الماضي، حيث يخشى المستثمرون من الآثار الاقتصادية وعدم استقرار هذه الإجراءات.

واختتم مؤشر "داكس" - الذي يقيس أداء 40 شركة ألمانية رائدة في بورصة فرانكفورت - تعاملاته الجمعة الماضي بانخفاض بنسبة 4.95 بالمئة عند 20642 نقطة بعد أشهر من تحقيق مكاسب قياسية بشكل متقطع.

في سياق متصل، هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها في 16 شهرًا، الاثنين، في ظل قلق المستثمرين من احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي.

ولم يُبدِ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أي إشارة للتراجع عن خطط فرض الرسوم الجمركية رغم رد الصين الانتقامي، مما دفع المستثمرين إلى وضع تخفيضات أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي في الحسبان.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بأكثر من 7 بالمئة في الدقائق الأولى من الافتتاح، بعد أن سجل الجمعة أكبر انخفاض له من حيث النسبة المئوية في يوم واحد منذ جائحة كوفيد-19.

ويسعر السوق الآن سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 1.70 بالمئة في ديسمبر مقارنة بـ1.75 بالمئة الجمعة و1.9 بالمئة الأسبوع الماضي قبل إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية.