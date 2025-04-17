نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يصعد أزمة زيزو ويترقب رد الفيفا على شكوى ضد بوبيندزا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن إدارة النادي أخطرت اتحاد الكرة بموعد جلسة التحقيق مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق، في خطوة تهدف إلى حفظ حقوق النادي بعد غيابه غير المبرر.

وقال سالم في تصريحات عبر قناة "أون سبورت 1": "قمنا بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد وفاة اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا، ونتنظر حاليًا الرد الرسمي على الشكوى التي تقدم بها النادي ضد اللاعب الراحل".

وأشار إلى أن موضوع طلب حكام أجانب لإدارة نهائي كأس مصر أمام الأهلي يوم 20 مايو لم يُطرح داخل إدارة الزمالك حتى الآن، مؤكدًا أن الأمر لم تتم مناقشته رسميًا.

يُذكر أن الزمالك كان قد أرسل إنذارًا رسميًا إلى "زيزو"، عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، لإبلاغه بتغيبه عن تدريبات ومباريات الفريق منذ 10 أبريل، وإخطاره بالعقوبات المتخذة بحقه وفقًا للائحة الداخلية.