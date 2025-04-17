نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الأوروبية لمتابعة مباريات دور الستة عشر في بطولة الدوري الأوروبي من أجل متابعة نجومهم المفضلين في البطولة التي يتابعها الكثير من عشاق الكرة العالمية في الموسم الحالي.

نجح أتالانتا الإيطالي في التتويج بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي على حساب باير ليفركوزن الألماني الذي فاز عليه بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.



يتم نقل مباريات الدوري الأوروبي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة اليوروبا ليج في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الدوري الأوروبي اليوم...

- مانشستر يونايتد وليون الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- لاتسيو وبوردو جليمت النرويجي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- أتلتيك بلباو وجلاسيكو رينجرز الإسكتلندي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- توتنهام وآينتراخت فرانكفورت الساعة 9 مساء بتوقيت مصر