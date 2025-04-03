ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على مصر والسعودية والإمارات بنسبة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أبريل 2025 10:11 صباحاً - وكالات_ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية مضادة على عشرات الدول منها الصين والهند إضافة الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن “اليوم هو يوم ولادة الصناعة الأمريكية من جديد”، زاعما أن هناك دولا سرقت ثروات بلادنا منذ سنوات.

وقرر ترامب فرض رسومًا جمركية، على مصر والسعودية والإمارات بـ10%، والأردن بنسبة 20%.

كما فرض ترامب رسوما جمركية قدرها 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، 32% على تايوان، كما فرض رسوماً قدرها 24% على اليابان، و10% على بريطانيا، و25% على كوريا الجنوبية.

وأضاف ترامب في خطاب خلال ما وصفه بـ”يوم التحرير”، أنه سيوقع خلال لحظات على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة”، مؤكداً أن ذلك سيجعل أمريكا ثرية من جديد”، لافتا إلى أن بلاده تمت “سرقتها” و”نهبها” من قبل “الأعداء والأصدقاء” لعقود.

وقال “إنه تمت سرقة الولايات المتحدة وأموال دافعي الضرائب لأكثر من 50 عاما”، مشددًا على أن “هذا لن يحدث مرة أخرى”.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وتابع: “سوف يُطلب من الدول الأجنبية في النهاية أن تدفع ثمن امتياز الوصول إلى سوقنا وهو أكبر سوق في العالم”.

وأكد أنه سيوقع على أوامر تنفيذية لفرض “رسوم جمركية مضادة” على دول العالم، مشدداً على أنها “مضادة، فهم فرضوا ذلك علينا وسنفرضها عليهم”.