الرئيس السيسى يستقبل نظيره الفرنسى ماكرون بقصر الاتحادية وسط مراسم رسمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 09:32 صباحاً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون فى قصر الاتحادية، وسط مراسم استقبال رسمية، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا تعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، على أن يلي ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين السيسي وماكرون.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه عقب القمة المصرية-الفرنسية، ستُعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية، بمشاركة الرئيس السيسى والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تهدف القمة الثلاثية إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.