” في يوم و ليلة ” يرفع شعار كامل العدد في عيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 08:30 صباحاً - ضمن فعاليات وزارة الثقافة في عيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٥، و خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال ، افتتح البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة مساء أمس الثلاثاء العرض المسرحي "في يوم و ليلة "، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي في تمام التاسعة مساء علي مسرح ميامي بوسط البلد .

جدير بالذكر ان عرض " في يوم و ليلة " رفع لافتة كامل العدد في يومه الأول

و ذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، الفنان ياسر الطوبجي مدير فرقة المسرح الكوميدي، الناقد باسم صادق، و عدد من قيادات البيت الفني للمسرح وسط حضور جماهيري كبير.

عرض " في يوم و ليلة " بطولة محمد علي رزق، سارة الدرزاوي، محمد الدمراوي، نديم هشام، نجلاء فوزي، كريم يحيي، محمد أمين ، رانيا النجار، محمود الهنيدي، إسماعيل السيد، أحلام الرفاعي، اسلام سعد الدين، ديكور عمرو عبدالله الشريف، إستعراضات فدوي الهنيدي، ملابس مها عبدالرحمن، إضاءة محمود الحسيني كاجو، مكياج أدهم عفيفي ، دعاية ممدوح صلاح، المخرجان المساعدان عبده فضل، حسن حسين، المخرج المنفذ إسلام سعد، العرض من تأليف وإخراج محمد عبدالستار .