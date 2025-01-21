انت الأن تتابع خبر «اوعي تستهون بيها.» .. علامات خطيرة إذا ظهرت عليك فهي تشير إلى اصابتك بمرض السكري وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم .. احذر قبل فوات الاوان..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل الحياة السريعة التي نعيشها اليو عاني الكثيرون من أمراض مزمنة تؤثر بشكل كبير على صحتهم العامة مثل مرض السكري وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن أن تظهر بعض الأعراض في المراحل المبكرة لهذه الأمراض وإذا تم تجاهلها فقد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، في هذا المقال سنتعرف على أهم العلامات التي قد تشير إلى الإصابة بهذه الأمراض وكيفية الوقاية منها.

الأعراض الشائعة لمرض السكري

من أبرز العلامات التي قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري هي العطش المستمر والتبول المتكرر بشكل غير طبيعي، إذا كنت تشعر بالعطش بشكل مفرط وتضطر للتبول كثيرا فهذا قد يكون بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، كذلك يعد الإرهاق غير المبرر أحد الأعراض الواضحة لهذا المرض فحتى مع النوم الكافي قد تشعر بالتعب الشديد وهو ما يشير إلى أن جسمك لا يستخدم السكر بشكل صحيح.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون الجوع المفرط وفقدان الوزن المفاجئ دون تفسير من المؤشرات المهمة التي تنبهك بضرورة إجراء فحوصات طبية، إذا لاحظت هذه الأعراض ينصح بإجراء فحوصات سكر الدم على الفور.

كيف يؤثر ارتفاع الكوليسترول على صحتك

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يشكل خطرا كبيرا على الصحة إذ يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الشرايين مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، من الأعراض التي قد تدل على ارتفاع الكوليسترول هو الشعور بألم في الصدر والذي يحدث نتيجة لتضييق الشرايين بسبب تراكم الدهون.

قد يعاني البعض أيضا من دوخة وصداع مستمر نتيجة ضعف تدفق الدم إلى الدماغ بالإضافة إلى شعور عام بالتعب حتى مع القيام بمجهود بسيط، من العلامات الأخرى التي يجب الانتباه لها هي ظهور بقع صفراء حول العينين أو في المفاصل والتي قد تشير إلى وجود تراكمات دهنية بسبب ارتفاع الكوليسترول، إذا ظهرت هذه الأعراض يجب زيارة الطبيب على الفور للتأكد من مستوى الكوليسترول في الدم.

الوقاية من مرض السكري وارتفاع الكوليسترول