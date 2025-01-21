تخلص من الكوليسترول بالابتعاد عن هذه الأطعمة

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رياض - احمد صلاح - ازدادت في الآونة الأخير ارتفاع نسبة الكوليسترول بين الناس ، وذلك بسبب العادات الصحية الخاطئة التي أصبحت منتشرة عند البعض ، ومن بين هذه العادات تناول أطعمة غير صحية باستمرار في الليل ، في حين أن عادة تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل قد تبدو وكأنها خطأ بسيط ، إلا أنها قد تعرض جسمك لخطر جسيم وهو ارتفاع مستوى الكوليسترول فى الدم.

وقد أثبتت الدراسات

أن أجسامنا تعمل وفقًا لإيقاع يومي في دورة مدتها 24 ساعة تؤثر على النوم ، والتمثيل الغذائي ، والصحة العامة، تناول الطعام في ساعات غريبة ، وخاصةً بالقرب من وقت النوم ، يمكن أن يتداخل مع هذه العمليات الطبيعية ، مما يؤدي إلى مشاكل صحية بمرور الوقت.

أطعمة تجنب تناولها مساءًا لمنع ارتفاع الكوليسترول

تجنب تناول هذه الأطعمة للحفاظ على صحتك من ارتفاع الكوليسترول مثل:-

أطعمة تحتوي على الكافيين

يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكافيين مثل الشوكولاتة وبعض أنواع الشاي والقهوة، في وقت متأخر من المساء ، حيث تعمل على عدم الاسترخاء و النوم حتى الكميات الصغيرة يمكن أن تؤثر على جودة نومك ، مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة للجسم.

الأطعمة الدهنية أو المقلية

تستغرق هذه الأطعمة وقتًا طويلًا في الهضم مما يسبب الإحساس بالثقل وعدم الشعور بالراحة مثل: البرجر والبطاطس المقلية والدجاج المقلي ، كما تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم.

الأطعمة المصنعة

غالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من الصوديوم والمكونات الصناعية ، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ وعدم الراحة ، قد يؤدي تناول هذه الأطعمة في وقت متأخر من الليل إلى صعوبة النوم بشكل مريح ، بدلاً من ذلك ، ركز على الأطعمة الكاملة التي يسهل على جسمك هضمها.

الحلويات والوجبات الخفيفة السكرية

يمكن أن يؤدي تناول الآيس كريم والكعك والحلوى وغيرها من الأطعمة السكرية إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يمنحك دفعة مؤقتة من الطاقة تتداخل مع قدرتك على الاسترخاء، كما يمكن أن يؤدي الانخفاض اللاحق في نسبة السكر في الدم إلى الأرق واضطراب النوم.

المشروبات الغازية

يمكن أن تتسبب المشروبات الغازية والمياه الغازية في الانتفاخ والغازات، مما يجعلك تشعر بعدم الراحة أثناء محاولتك النوم، تعمل الكربونات الموجودة في هذه المشروبات على إدخال الهواء إلى جهازك الهضمي، مما يؤدي إلى التجشؤ وعدم الراحة في البطن.

وجبات ثقيلة