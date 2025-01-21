ليفربول ضد ليل.. الريدز يتفوق فى الشوط الأول بهدف محمد صلاح "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 11:29 مساءً - نجح فريق ليفربول الإنجليزى، الذى يلعب بين صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح، فى إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره ليل الفرنسي، بهدف دون مقابل، فى المباراة المقامة بينهما على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدورى لبطولة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى.

افتتح محمد صلاح أهداف ليفربول ضد ليل بالدقيقة 34 من زمن المباراة، ليرفع رصيده إلى 50 هدفا فى البطولات الأوروبية بقميص الريدز وفقا لما ذكره الحساب الرسمى للنادى على منصة "إكس".

هدف صلاح

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ليفربول ضد ليل

ويخوض ليفربول مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد الانتصارات في الدوري الإنجليزي بالفوز على حساب برينتفورد بهدفين دون رد، ليبتعد بفارق 6 نقاط عن أرسنال في صدارة البريميرليج.

كما يستهدف ليفربول، بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، مواصلة نتائجه الرائعة وتحقيق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق 6 انتصارات سابقة، بينما يحتاج فريق جيرونا الفوز للإبقاء على آماله فى المنافسة للصعود إلى ثمن النهائي.

ترتيب ليفربول وليل فى دوري الأبطال

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة وحسم تأهله إلى دور الستة عشر، بينما يتواجد ليل فى المركز الثامن برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة.

وحقق صلاح أرقامًا مميزة على مدار مشواره مع مسابقة تشامبيونزليج قبل لقاء الليلة، حيث لعب 85 مباراة قبل لقاء الليلة وسجل 46 هدفًا في الأدوار النهائية، منها 43 مع ليفربول، وهدفين مع بازل السويسري، وهدفًا مع روما الإيطالي، كما أحرز 4 أهداف في التصفيات التمهيدية لدوري الأبطال، مما يبرز تألقه المستمر في البطولة الأوروبية الأكبر.

ويبحث صلاح عن حصد النجمة الثانية فى دوري الأبطال، بعدما حصل على اللقب مع ليفربول على حساب توتنهام فى نهائي نسخة 2019، وكان قبلها تأهل إلى النهائي عام 2018 وخسر الريدز وقتها على يد ريال مدريد 3-1.

دوري أبطال أوروبا

يذكر أن النسخة الحالية في دوري الأبطال تقام بنظام جديد بعدما تم استبدال دور المجموعات بنظام الدوري، إذ يخوض كل فريق 8 مباريات، وتصعد أول 8 فرق إلى دور ثمن النهائي، في حين تخوض الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، على أن تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى ثمن النهائي، وبعدها تستكمل المباريات بنظام الذهاب والإياب وصولا للنهائي من مباراة واحدة.