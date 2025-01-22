برشلونة يشن ريمونتادا مثيرة على بنفيكا في ليلة جنونية بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز أمام بنفيكا بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "النور".

أحداث مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

افتتح فانجيليس بافليديس أول أهداف اللقاء لصالح بنفيكا في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من كاريراس من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها بافليديس بتسديدة مباشرة، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

وتمكن برشلونة من تسجيل هدف التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 13 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها أليخاندرو بالدي، نفذها ليفاندوفسكي بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل فانجيليس بافليديس الهدف الثاني لصالح بنفيكا في الدقيقة 22، بعد تمريرة طولية من اوتاميندي، خرج الحارس فويتشيك تشيزني بشكل خاطئ من مرماه واصطدم بزميله بالدي ليتابعها بافليديس ويتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة أرضية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وعاد نفس اللاعب في الدقيقة 30 ليسجل الهدف الثالث لصالح بنفيكا عن طريق ركلة جزاء، تسبب فيها الحارس فويتشيك تشيزني، نفذها بافليديس بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص رافينيا دياز الفارق لصالح برشلونة في الدقيقة 64، بعد تمريرة من حارس مرمى بنفيكا، ارتطمت برأس رافينيا وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز رونالد أراوخو بالخطأ في مرماه الهدف الرابع لصالح بنفيكا في الدقيقة 68، بعد عرضية من شجيلديروف من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، لم يتمكن أراوخو من إبعادها لترطم بقدمه وتسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

واستطاع روبرت ليفاندوفسكي أن يحرز الهدف الثالث لصالح برشلونة والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 78 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها لامين يامال، نفذها ليفاندوفسكي بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح إريك جارسيا في تسجيل الهدف الرابع والتعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 86، بعد عرضية من بيدري إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتقى لها جارسيا برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 6+90، بعد تمريرة طولية من فيران توريس إلى رافينيا الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتحصل آرثر كابرال لاعب بنفيكا البرتغالي على بطاقة حمراء ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 8+90.

ترتيب فريقي برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

يحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات وخسارة لقاء وحيد، فيما يحتل فريق بنفيكا المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاء وخسارة ثلاث مواجهات.