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أحمد جودة - القاهرة - حصاد القسم الثالث .. فوز ليفيلز وهليوبوليس وبطا وتعادل اسكو وبهتيم وهزيمة القومي

أقيمت اليوم الثلاثاء، مباريات الأسبوع التاسع بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث حيث نجح ليفيلز في الفوز على سبورتنج كاسل بثلاثية نظيفة، سجل أهداف المباراة كلًا من زياد عمرو (هدفين) وادهم محمد (الألماني).

و خسر رع أمام هليوبوليس بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بملعب الأخير، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب صفوت محمد.

و فاز بطا على فريق المطرية بهدف دون رد، سجله اللاعب يوسف محمد.



إما عن باقى النتائج، فجاءت كالاتي:

إسكو 1-1 مدينة نصر

النصر للتصدير 1-0 القومي

الطيران 2-1 قها

بهتيم 2-2 طوخ

القناطر الخيرية 6-1 المرج

بينما حصل فريق قليوب على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة

1- القناطر الخيرية 34 نقطة

2- هليوبوليس 32 نقطة

3- قليوب 31 نقطة

4- ليفيلز 26 نقطة

5- رع 25 نقطة

6- الطيران 25 نقطة

7- المرج 22 نقطة

8- بطا 20 نقطة

9- بهتيم 19 نقطة

10- مدينة نصر 18 نقطة

11- المطرية 18 نقطة

12- إسكو 16 نقطة

13- طوخ 16 نقطة

14- قها 16 نقطة

15- النصر للتصدير 14 نقطة

16- سبورتنج كاسل 7 نقاط

17- القومي 5 نقاط