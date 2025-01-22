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أحمد جودة - القاهرة - كشف بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن موافقة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، على إقامة اختبارات خارج القلعة البيضاء، لانتقاء المواهب، وتحديدًا مرحلة "البراعم" خلال الفترة المُقبلة.

بدر حامد: إقامة اختبارات خارج الزمالك لانتقاء المواهب

وأكد بدر حامد، أن الاختبارات ستقام في العديد من محافظات الجمهورية، لانتقاء المواهب بداية من مواليد 2011 وحتى 2016.

وأشار رئيس قطاعات كرة القدم، إلى أنه سيتم تحديد المحافظات التي ستقام بها الاختبارات بجانب المواعيد الخاصة بها خلال الأيام القادمة، عبر المركز الإعلامي والمنصات الرسمية الخاصة بالنادي.