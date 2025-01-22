نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بولونيا يصعق بوروسيا دورتموند بثنائية مقابل هدف في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المواجهة التي جمعت الفريق الإيطالي بولونيا لمواجهة نظيره الألماني بوروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، علي ملعب ريناتو دالارا.

منذ إنطلاق صافرة البداية وأظهر الفريق الألماني سيطرته التامة على اللقاء، حتى احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح بروسيا دورتموند في الدقيقة الـ 15 في الشوط الأول، وتقدم لها سيرهو غيراسي، واستطاع تسجيل الهدف الأول لصالح فريقه.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بروسيا دورتموند بهدف نظيف سجله عن طريق ضربة الجزاء.

وانطلق الشوط الثاني بتقدم بوروسيا، وحاول الفريق الإيطالي تقليص الفارق والسيطرة على الأحداث بعدما تقدم الفريق الألماني.

حتى سجل الفريق الإيطالي الهدف الأول في الدقيقة الـ 71 عن طريق تييس دالينخا، بصناعة ينز اودجارد، وتعادل الفريق بعدما عاني خلال الشوط الأول.

وبدأ مستوى الفريق الألماني أن يتراجع بشكل ملاحظ، وسجل الفريق الايطالي الهدف الثاني عن طريق ايلينج جونيور، بصناعة تييس دالينخا في الدقيقة الـ 72.

وظل الفريق الألماني المحاولة للتقدم وأحداث الفارق بعدما تقدم الفريق الإيطالي بهدفين مقابل هدف، وأحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدلًا من الضائع.

وانتهى اللقاء بفوز بولونيا الإيطالي بهدفين مقابل هدف وحيد، وبهذه النتيجة يصبح رصيد بروسيا دورتموند في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، بينما يقع بولونيا في المركز الـ27 برصيد خمسة نقاط.