العالم اليوم - "الحصبة" تنتشر في في 6 ولايات أميركية

انتم الان تتابعون خبر "الحصبة" تنتشر في في 6 ولايات أميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أبريل 2025 01:21 صباحاً - أعلنت ولايات تكساس وأوكلاهوما ونيومكسيكو عن اكتشاف حالات إصابة جديدة بمرض الحصبة ، يوم الثلاثاء، مع اتساع تفشي المرض لأول مرة ليصل إلى وسط تكساس.

وقالت هيئة المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة سجلت بالفعل حالات إصابة بالحصبة هذا العام أكثر مما تم تسجيله خلال 2024 بأكمله.

ومن الولايات الأخرى التي تعاني من تفشي المرض – وهو ما يعرف بوجود ثلاث حالات أو أكثر - نيو مكسيكو وكانساس وأوهايو وأوكلاهوما.

ومنذ فبراير، توفي شخصان غير ملقحين لأسباب متعلقة بالحصبة.

يذكر أن مرض الحصبة ينجم عن فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يعطس أو يسعل. ويمكن الوقاية من الحصبة من خلال اللقاحات، وكان يعتقد أنه قد تم القضاء عليه في الولايات المتحدة منذ عام 2000.