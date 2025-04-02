العالم اليوم - غارات أميركية تستهدف مواقع حوثية في محافظة الحديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أبريل 2025 01:21 صباحاً - أعلن جماعة الحوثية المدعومة من إيران، ليل الثلاثاء الأربعاء، سقوط ثلاثة قتلى وجريحين في غارات جوية أميركية استهدفت محافظة الحُديدة.

وقال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، إنّ "العدوان الأميركي الذي استهدف بعدة غارات مبنى مؤسسة المياه بمديرية المنصورية في محافظة الحديدة أسفر في حصيلة أوّلية عن ارتقاء ثلاثة شهداء وجريحين، جلّهم من موظفي المؤسسة الأبرياء".

وأتى هذا البيان بعيد إعلان وسائل إعلام تابعة للحوثيين أنّ غارات أميركية استهدفت ليل الثلاثاء مواقع عدة تقع تحت سيطرة المتمردين المدعومين من إيران، ببينها خصوصا بنى تحتية للمياه في محافظة الحديدة.

كما استهدفت ثلاث غارات، وفق المصادر نفسها، محافظة حجة (شمال غرب)، وثلاث غارات أخرى معقل الحوثيين في محافظة صعدة بشمال البلاد.

ومنذ نحو أسبوعين، تشنّ الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضدّ الحوثيين.

وأعلنت واشنطن في 15 مارس عن عملية عسكرية ضد الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية. وأفادت واشنطن بأنها قتلت عددا من كبار المسؤولين الحوثيين.

ومذاك يعلن الحوثيون بانتظام تعرض المناطق الخاضعة لسيطرتهم لهجمات أميركية.