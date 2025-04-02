أخبار اليمن : القوات اليمنية تستهدف القطعَ الحربيةَ المعاديةَ في البحرِ الأحمرِ

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المؤتمر نت - القوات اليمنية تستهدف القطعَ الحربيةَ المعاديةَ في البحرِ الأحمرِ
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دوت الخليج -
القوات اليمنية تستهدف القطعَ الحربيةَ المعاديةَ في البحرِ الأحمرِ
اعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف القطعَ الحربيةَ المعاديةَ في البحرِ الأحمرِ وعلى رأسِها حاملةُ الطائراتِ الأمريكيةُ ترومان.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في قواتِنا المسلحةِ استهدفت القطعَ الحربيةَ المعاديةَ في البحرِ الأحمرِ وعلى رأسِها حاملةُ الطائراتِ الأمريكيةُ ترومان، وذلك بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ في اشتباكٍ مستمرٍ حتى ساعةِ إعلانِ هذا البيانِ وهو الثالثُ خلال ٢٤ ساعةً الماضية.
وأكدت بأن عملياتِ القواتِ المسلحةِ مستمرةٌ ضدَّ العدوِّ الأمريكي باستهدافِ قطعِه الحربيةِ في منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها بوتيرةٍ متصاعدةٍ إن شاءَ الله.
وأشارت إلى أنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ بمنعِ ملاحتِه في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وباستهدافِ منشآتِه العسكريةِ والحيويةِ تهدفُ إلى إيقافِ الإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ في قطاعِ غزةَ والمستمرةِ على مرأى ومسمعِ العربِ والمسلمينَ وكلِّ العالمِ ولن تتوقفَ هذه العملياتُ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.
وفيما يلي نص البيان :
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ
قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيمُ
رداً على العدوانِ الأمريكيِّ على بلدِنا
استهدفتِ القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في قواتِنا المسلحةِ القطعَ الحربيةَ المعاديةَ في البحرِ الأحمرِ وعلى رأسِها حاملةُ الطائراتِ الأمريكيةُ ترومان، وذلك بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ في اشتباكٍ مستمرٍ حتى ساعةِ إعلانِ هذا البيانِ وهو الثالثُ خلال ٢٤ ساعةً الماضية.
إن عملياتِ القواتِ المسلحةِ مستمرةٌ ضدَّ العدوِّ الأمريكي باستهدافِ قطعِه الحربيةِ في منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها بوتيرةٍ متصاعدةٍ إن شاءَ الله.
إنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ بمنعِ ملاحتِه في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وباستهدافِ منشآتِه العسكريةِ والحيويةِ تهدفُ إلى إيقافِ الإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ في قطاعِ غزةَ والمستمرةِ على مرأى ومسمعِ العربِ والمسلمينَ وكلِّ العالمِ ولن تتوقفَ هذه العملياتُ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.
واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير
عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً
والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة
صنعاء 4 من شوال 1446للهجرة
الموافق للـ 2 أبريل 2025م
صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية.
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سعد محمود
صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة