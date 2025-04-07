أخبار مصرية

ماكرون: ندعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة ونرفض تهجير الفلسطينيين

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ماكرون: ندعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة ونرفض تهجير الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 01:29 مساءً - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن هناك توافق مصري فرنسي على إدانة استئناف الهجمات الإسرائيلية على غزة، متابعا: "ندعو إلى وقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن المحتجزين". 

 

وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يجب استئناف المفاوضات بشأن غزة دون تأخير.. ونثمن الجهود المصرية لدعم تهدئة الأوضاع في قطاع غزة". 

 

وتابع ماكرون: "ندعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، ونتفق مع مصر على وضع أجندة للاستقرار الإقليمي، ونقف ضد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ونرفض ضم غزة والضفة الغربية". 

 

 

 

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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