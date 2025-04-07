العالم اليوم - ملك الأردن يصل القاهرة للمشاركة في قمة مع السيسي وماكرون

انتم الان تتابعون خبر ملك الأردن يصل القاهرة للمشاركة في قمة مع السيسي وماكرون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أبريل 2025 01:21 مساءً - وصل إلى القاهرة، ظهر يوم الاثنين، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على رأس وفد في زيارة قصيرة لمصر يشارك خلالها في قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث أحدث المستجدات في المنطقة.

وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في وقت سابق في بيان إعلامي إن القمة الثلاثية تهدف إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتسضيف القاهرة قمة ثلاثية تجمع الرئيس المصري ونظيره الفرنسي والعاهل الأردني، تركز على دعم الخطة العربية لقطاع غزة في مواجهة خطة دونالد ترامب، وعلى إعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وأوضح بيان لقصر الإليزيه أن الزيارة تأتي في إطار مساعي الرئيس الفرنسي للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة. ووصف بيان الرئاسة الفرنسية الوضع في غزة بأنه "مُلحّ".

وقال الديوان الملكي الأردني -في بيان له الأحد- إن الملك عبد الله الثاني سيشارك في قمة ثلاثية تبحث "التطورات الخطيرة في قطاع غزة".

وأعلن ماكرون عن القمة الثلاثية عبر حسابه على منصة إكس، موضحا أنها تأتي "ردا على الحالة الطارئة في غزة".