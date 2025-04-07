أخبار مصرية

الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى يستقبلان العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى

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الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى يستقبلان العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 01:29 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، منذ قليل، ملك الأردن الملك عبد الله الثانى. 

وحسب بيان للسفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أنه عقب القمة المصرية-الفرنسية، ستُعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية، بمشاركة الرئيسين عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين؛ حيث تهدف القمة الثلاثية إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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