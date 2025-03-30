العالم اليوم - اليمن.. 13 غارة أميركية تستهدف مواقع بمحافظة صعدة

انتم الان تتابعون خبر اليمن.. 13 غارة أميركية تستهدف مواقع بمحافظة صعدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 مارس 2025 01:29 صباحاً - أفادت وسائل إعلام حوثية، يوم السبت، بأن طائرات أميركية شنت 13 غارة على مواقع بمحافظة صعدة معقل جماعة الحوثي، بشمال البلاد.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، إن الغارات شملت مديريات كتاف وآل سالم وسحار ومواقع شرقي المدينة.

والأسبوع الماضي، بدأ الجيش الأميركي عملية عسكرية موسعة الأسبوع الماضي ضد ميليشيا الحوثي، وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إنها أسفرت عن مقتل العشرات.

وتشن جماعة الحوثي المرتبطة بإيران هجمات على أهداف في إسرائيل وعلى السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023 دعما للفلسطينيين في غزة.