القومي للترجمة يعلن اسماء الفائزين بجوائزه في دورتها الثالثة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 03:31 مساءً - اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اسماء الفائزين بالدورة الثالثة من جوائز المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، والتي أطلقها المركز في يوليو 2024.

وجاءت نتيجة المسابقات كالتالي:

فاز بجائزة "رفاعة الطهطاوي للترجمة" عن مجمل الأعمال المترجم الأستاذ الدكتور شكري مجاهد.

وفاز بجائزة "جابر عصفور للترجمة" في مجال الآداب والدراسات النقدية، يوسف نبيل باساليوس عن ترجمته كتاب "الخزي.. أنشودة رعوية معاصرة" تأليف سالتيكوف شيدرين.

فاز بجائزة "جمال حمدان للترجمة" في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية "مناصفة" كل من محمد مجدي عبد الهادي عن ترجمته لكتاب "الاقتصاد المصري في نصف قرن" تأليف خالد إكرام، وعاطف سيد عثمان عن ترجمته لكتاب "كيف ينتشر السلوك" تأليف ديمون سنتولا.

فازت بجائزة "سميرة موسى للترجمة" في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم المترجمة، نهى صلاح الدين شحاتة عن ترجمتها لكتاب "نماذج العقل" تأليف جريس لينزي.

أما جائزة "المركز لشباب المترجمين" فاز بالمركز الأول المترجمة إيمان سعيد عبد الغفار عن ترجمتها لكتاب رباعية المدينة: بوابة الشرق – الانهيار" تأليف قوه مينغ هوي، وبالمركز الثاني المترجمة أماني محمد صبحي عن ترجمتها لكتاب "نافذة الأمل" تأليف أويا أقتشيزمجي، وفاز بالمركز الثالث المترجم مينا شحاته نخلة عن ترجمته لكتاب "الأسطورة اليونانية وصيانة النفس" تأليف جوزيبى كونتى".