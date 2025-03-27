قصور الثقافة تعلن أسماء الفائزين في مسابقتي ”مصر ترسم” و”مصر تقرأ”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 03:31 مساءً - ضمن برامج وزارة الثقافة وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، نتيجة مسابقتي "مصر ترسم"، و"مصر تقرأ" واللتان طرحتهما للأطفال والشباب، خلال فترة الإجازة الصيفية، ضمن مبادرة "مصر تبدع".

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، وعنيت مسابقة "مصر ترسم" باكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية المتعددة، من الأطفال والشباب وذوي الهمم، وقدمت إلى ثلاث فئات عمرية، الأولى من 6 إلى 12 عاما، الثانية من 13 إلى 18 عاما، الثالثة من 19 إلى 27 عاما، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال والشباب من ذوي الهمم من الفئات العمرية كافة.

وتنوعت الأعمال الإبداعية المقدمة من المشاركين، ما بين المجسمات واللوحات الفنية بالإضافة إلى أعمال أخرى بتقنية الكولاچ، عن موضوعات خاصة بمفردات البيئة وخصوصيتها الثقافية، أثر التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية عليها، المشروعات القومية، وغيرها، وذلك باستخدام خامات متنوعة.

وقد تشكلت لجنة التحكيم من نخبة من الفنانين، وأسفرت النتائج عن التالي:

وفاز من الفئة العمرية الأولى:

المركز الأول مناصفة: عهد علي عثمان (ذوي الهمم)، طلال حمدي طلال (القاهرة).

المركز الثاني مناصفة: باسل أحمد محيي (الأقصر)، أحمد حازم محمد (القاهرة - ذوي الهمم).

المركز الثالث مناصفة: حمزة أمير حمودة، فيروز شادي محمد (القاهرة).

المركز الرابع مناصفة: مريم يحيى زكريا (الجيزة)، شهد إبراهيم موسى (القاهرة- ذوي الهمم).

المركز الخامس مناصفة: زينب محمد رسمي (القاهرة - ذوي الهمم)، سلمى محمد فتحي(القاهرة).

المركز السادس مناصفة: نيرة أحمد السيد (الفيوم)، عاليا شادي محمد (القاهرة).

المركز السابع مناصفة: عادل محمد عادل (المنوفية)، تقى شادي محمد (القاهرة).

المركز الثامن مناصفة: سامح رجب عبد الحميد (القاهرة - ذوي الهمم)، آيتن وائل حسين (الجيزة).

المركز التاسع مناصفة: صبا نبيل أحمد (الجيزة)، مريم هشام إسماعيل (القليوبية).

المركز العاشر مناصفة: آدم وائل حسين (الجيزة)، مازن رمضان مصطفى (القاهرة).

وفاز من المرحلة العمرية الثانية:

المركز الأول مناصفة : أنس أحمد لطفي(البحيرة)، علاء صلاح الدين حافظ (القاهرة- ذوي الهمم).

المركز الثاني مناصفة: سلسبيل محمد محمد (الإسكندرية)، حمزة سعيد محمد (بورسعيد).

المركز الثالث مناصفة : فريدة سعيد محمد (بورسعيد)، أحمد محمود صبحي(العريش).

المركز الرابع مناصفة : زينة أحمد زينهم (المنوفية)، ملك فوزي محمد أحمد (القاهرة).

المركز الخامس مناصفة: علي عبد الحليم الفروماي (المنوفية)، ملك سامي محمد (العريش).

المركز السادس مناصفة : السلوى هشام إسماعيل (القليوبية)، علي إبراهيم علي الكاشف (كفر الشيخ - ذوي الهمم).

المركز السابع مناصفة : زينة محمد السيد (الإسكندرية)، عمرو عبد المنعم عبد العزيز (القاهرة- ذوي الهمم).

المركز الثامن مناصفة : هنا عماد أحمد شلبي (الجيزة)، فاطمة عيد علي (القاهرة- ذوي الهمم).

المركز التاسع مناصفة : زينب خالد خليل، ياسين عصام أبو الفتح (القاهرة - ذوي الهمم).

المركز العاشر مناصفة: علي فادي فوزي، جيهان محمد عبد الحليم (القاهرة - ذوي الهمم).

جاءت نتيجة المرحلة العمرية الثالثة كالتالي:

المركز الرابع مناصفة: رحمة سمير رمضان (الغربية)، صفاء طه عبد اللطيف (القاهرة - ذوي الهمم).

المركز الخامس مناصفة: صفية يحيى حسن يوسف (القاهرة)، عبد الرحمن أشرف (الإسكندرية).

المركز السادس مناصفة: سيمون عادل لبيب، ميار محمود عبد السلام (الإسكندرية).

فيما حجبت المراكز الأولى والثانية والثالثة والسابعة حتى العاشرة.

وعن الجوائز المالية للمسابقة، يُمنح المركز الأول 25 ألف جنيه، والثاني 20 ألف جنيه، والثالث 15 ألف جنيه، والرابع 10 آلاف جنيه، والخامس 8 آلاف جنيه، والسادس 7 آلاف جنيه، والسابع 6 آلاف جنيه، والثامن 5 آلاف جنيه، والتاسع 4 آلاف جنيه، بينما يُمنح المركز العاشر 3 آلاف جنيه.

كما تُقدّم المسابقة للفائزين من المركز الأول وحتى العشرين، اشتراكات مجانية بمكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى منح الفائزين من المركز الحادي عشر وحتى العشرين، حقيبة بها ألوان وأدوات خاصة بالفنون التشكيلية، وجاءت أسماؤهم كالتالي:

شيماء سعيد محمد (الفيوم).

سارة حسام الدين محمد (الفيوم).

سلمى حسام الدين محمد (الفيوم).

عاصم جمال محمد (الفيوم).

المعتصم كارم سعد غريب (الفيوم).

ميار كارم سعد غريب (الفيوم).

إيمان محمد أحمد (دمياط).

أمان الله محمود زكريا (الوادي الجديد).

أحمد السيد كمال الدين (الوادي الجديد)،

آية مصطفى كمال (الغربية).

بتول عمرو عيد (القاهرة).

عبد الله أحمد عمر (القاهرة).

إيريني عشم شكر الله (الجيزة).

رويس شنودة لمعي (سوهاج).

محمد أحمد سعد (قنا).

هايدي ماجد الجندي (القاهرة).

مسابقة "مصر تقرأ"

أما مسابقة "مصر تقرأ"، استهدفت تلخيص إصدارات وزارة الثقافة من خلال الفئات العمرية سالفة الذكر، بجانب مشاركة لذوي الهمم، ومنهم المكفوفين بإرسال الملفات بالطريقة العادية أو بطريقة "برايل" أو مقطع صوتي لكل كتاب.

وتشكلت لجنة التحكيم من نخبة من الأدباء والكتاب وأسفرت نتائجها عن التالي:

فاز من الفئة العمرية الأولى:

المركز الأول مناصفة: أمين السيد أبو العدب (الجيزة)، مايكل إيهاب وليم ( أسيوط).

المركز الثاني مناصفة : لانا محمود حسن إبراهيم (شمال سيناء)، كريم أحمد شعبان (الجيزة).

المركز الثالث مناصفة : طلال حمدي طلال محمد (القاهرة)، أحمد شريف كريم سيد ( الجيزة).

المركز الرابع مناصفة: بسملة ياسر حسن ممدوح (القاهرة)، علي أحمد عبد الله محمد ( القاهرة).

المركز الخامس مناصفة: أروى أحمد محمد بدر (البحر الأحمر)، عمار ياسر حسن ممدوح (القاهرة).

المركز السادس مناصفة: حلا هاني غريب (الإسماعيلية)، سيف الدين أيمن جمعة (بني سويف).

المركز السابع مناصفة: أيسل فرج عبد المجيد (كفر الشيخ)، ريتال خالد حسن (أسيوط).

المركز الثامن مناصفة: سارة شمس الدين عبد الحميد (سوهاج)، مريم مدحت إبراهيم (المنوفية).

المركز التاسع مناصفة : محمد أحمد عبد العزيز (القاهرة)، أحمد طارق محمود (الجيزة).

المركز العاشر مناصفة: هنا محمد رمضان محمود (بني سويف)، چنى مصطفى على السقطي (القاهرة).

المركز الحادي عشر: سارة أحمد محمود عبد الوهاب (الجيزة).

المركز الحادي عشر مكرر: أدهم الحسين أحمد محمد (القاهرة). المركز الثاني عشر: مريم عبد الخالق محمد (الإسكندرية).

المركز الثاني عشر مكرر: عبد الرحمن أحمد شعبان (أسوان).

المركز الثالث عشر : ياسين عيد رمضان (الفيوم).

المركز الثالث عشر مكرر: يارا أحمد محمد علي حسن (الجيزة).

المركز الرابع عشر : يارا أحمد محمد أحمد عبد الله (البحر الأحمر).

المركز الرابع عشر مكرر: ملك معوض السيد (دمياط).

المركز الخامس عشر: لؤي أحمد محمد أحمد (البحر الأحمر).

المركز الخامس عشر مكرر: كاراس بهاء متري (أسيوط).

المركز السادس عشر: كارما سعيد فتحي عبد الغني (القليوبية). المركز السادس عشر مكرر: محمد خالد حسن سید ( أسيوط).

المركز السابع عشر: رقية أحمد عبد المجيد عبد السلام ( الوادي الجديد).

المركز السابع عشر مكرر: الحسين محمد جمعة عبد العظيم (بني سويف).

المركز الثامن عشر: أحمد الحسين أحمد محمد (القاهرة).

المركز الثامن عشر مكرر: ندا عنتر عبد الحميد هاشم ( الغربية).

المركز التاسع عشر: تيم أحمد عبد العزيز أحمد (الإسكندرية).

المركز التاسع عشر مكرر: مريم عادل إسماعيل (شمال سيناء).

المركز العشرون: عمر محمد السيد عباس (الإسكندرية).

المركز العشرون مكرر.: بسنت محمود إبراهيم إسماعيل ( القاهرة).

وفاز من الفئة الثانية:

المركز الأول مناصفة: عبد الرحمن محمد ماهر عبد الرحمن ، أنجي أحمد علي محمد (الجيزة).

المركز الثاني مناصفة: نور أحمد عبد المنعم علي محمد (الدقهلية)، محمد علام عبد الحميد محمد (الجيزة).

المركز الثالث مناصفة: أحمد أشرف أحمد الطحلاوي (الجيزة)، آدم محمود رمضان عبد العزيز (كفر الشيخ).

المركز الرابع مناصفة: منار سید مزیون (المنيا)، أحمد سعيد محمد عبد الله (البحيرة).

المركز الخامس مناصفة: فاطمة حسن بشندي عبد الله (الوادي الجديد)، لورين سمير حسن زكي (أسيوط).

المركز السادس: يوسف شريف طه محمود (الجيزة).

المركز السابع مناصفة: محمد أشرف أحمد الطحلاوي (الجيزة)، سندس شمس الدين عبد الحميد عامر (سوهاج).

المركز الثامن مناصفة: جنة محمود فتحي أحمد غازي (سوهاج)، مريم رمضان محمود أحمد (الوادي الجديد).

المركز التاسع: محمد حمدي طلال (القاهرة).

المركز العاشر: ملك محمود رمضان عبد العزيز - كفر الشيخ.

المركز الحادي عشر: محمود عماد محمود إبراهيم- الجيزة.

المركز الحادي عشر مكرر :يحيى سعيد صالح - الجيزة.

المركز الثاني عشر: روان حازم محمد - المنوفية.

المركز الثاني عشر مكرر : يوسف أبو السعود أبو الفتوح عبد العزيز - جنوب سيناء.

المركز الثالث عشر :إياد محمد السيد عباس سعيد - الإسكندرية. المركز الثالث عشر مكرر : رحمة محمد إبراهيم علي- الإسكندرية. المركز الرابع عشر: عمر أيمن مهدي سالم - الفيوم.

المركز الرابع عشر مكرر :رودينا أسامة محمد كامل - أسيوط.

المركز الخامس عشر: سما أحمد صابر محمد - الإسكندرية.

المركز الخامس عشر مكرر: ياسمين صلاح سعد عبد المقصود - كفر الشيخ.

المركز السادس عشر: محمد عوض سید جمال- بني سويف. المركز السادس عشر مكرر: فيرونيكا روماني عادل فوزي- القاهرة.

المركز السابع عشر : تسنيم عثمان محمد الشوري - الغربية.

المركز الثامن عشر: ملك وائل سيد حسن - الجيزة.

المركز التاسع عشر: آية أحمد عبد التواب محروس - القاهرة.

المركز العشرون: مريم جرجس - الإسماعيلية.

المركز العشرون مكرر: رقية ممدوح إبراهيم - القليوبية.

وجاءت نتيجة الفئة العمرية الثالثة كالتالي :

المركز السابع : محمد رفعت محمد يوسف -الإسكندرية.

المركز الثامن : رضوى أسامة زكي - دمياط.

المركز التاسع : روضة عبد الفتاح عبد السلام- كفر الشيخ.

المركز العاشر: يمنى إسماعيل عبد الشافي - الشرقية.

المركز الحادي عشر : أميرة يسري خلف - أسيوط.

الثاني عشر : عمر محمد معراج -الإسكندرية.

المركز الثالث عشر: أيمن عاطف يحيى - الدقهلية.

المركز الرابع عشر : أميرة كمال إبراهيم - القاهرة.

وعن جوائز المسابقة يُمنح المركز الأول 25 ألف جنيه، والثاني 20 ألف جنيه، والثالث 15 ألف جنيه، والرابع 10 آلاف جنيه، والخامس 8 آلاف جنيه، والسادس 7 آلاف جنيه، والسابع 6 آلاف جنيه، والثامن 5 آلاف جنيه، والتاسع 4 آلاف جنيه، بينما يُمنح المركز العاشر 3 آلاف جنيه. ومن المركز الأول وحتى العشرين، اشتراكات مجانية بمكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويحصل الفائزون من المركز الحادي عشر وحتى العشرين، مكتبة متنوعة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الحفل الختامي لتوزيع جوائز المسابقتين في موعد يعلن عنه لاحقا.