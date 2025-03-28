نقل الفنانة إيناس النجار للعناية المركزة لتدهور حالتها الصحية تعرضت الفنانة التونسية إيناس النجار لأزمة صحية شديدة خلال الساعات الماضية حيث نقلت إلى أحد المستشفيات الخاصة إقرأ المزيد

تعرضت الفنانة التونسية إيناس النجار لأزمة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، حيث نقلت إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، في حالة صعبة ومتدهورة بعد إصابتها بانفجار في المرارة.

وأجرى عدد من الأطباء فحصا طبيا سريعا على الفنانة، وقرروا دخولها غرفة العناية المركزة.

من جانبها، كشفت صديقة مقربة من إيناس النجار، أن حالة الفنانة تدهورت فجأة دون سابق إنذار، بالرغم من أنها كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي، وتقضي أيام رمضان برفقة شقيقتها سوار النجار وبعض صديقاتها بالقاهرة.

وأضافت أنه بعد نقلها إلى المستشفى أكد الطبيب المعالج لها ضرورة نقلها إلى غرفة العناية المركزة، كاشفا أنها تعرضت لانفجار المرارة، مما تسبب في تعرض حياتها للخطر، ولابد من بقائها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لحين تحسنها.

وأوضحت أنه بعد مرور عدة ساعات لم تتحسن حالة إيناس النجار، بل دخلت في غيبوبة، ويحاول الفريق الطبي المعالج إفاقتها وإعادتها لوعيها لكن حتى الآن مازال الأمر كما هو.

وساند عدد من الفنانين، إيناس النجار في محنتها المرضية وطلبوا من الجمهور الدعاء لها، ومن بينهم الفنانة منة جلال والفنان محمد لطفي والمنتج طارق رمسيس وآخرين.

يذكر أن الفنانة إيناس النجار قد شاركت في بطولة مسلسل "الحلانجي"، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، ويقوم ببطولته الفنان محمد رجب وأيتن عامر وعبير صبري ومحمد لطفي ومحمود قابيل ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.