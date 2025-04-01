العالم اليوم - لعنة الرسوم الجمركية.. الكنديون يعزفون عن السفر إلى أميركا

انتم الان تتابعون خبر لعنة الرسوم الجمركية.. الكنديون يعزفون عن السفر إلى أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 09:24 صباحاً - ذكرت شركة الطيران الكندية إير كندا أن الطلب على تذاكر الطيران بين المدن الأميركية والكندية للسفر خلال فصلي الربيع والصيف المقبل، تراجع مع تجنب الكثير من الكنديين السفر إلى الولايات المتحدة على خلفية الحرب التجارية التي نشبت بين البلدين بسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية.

وقالت الشركة إن عدد تذاكر السفر بين كندا والولايات المتحدة للفترة من أبريل إلى سبتمبر المقبلين انخفض بنسبة 10 بالمئة عن مستوياته خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن فاجن سورنسن رئيس مجلس إدارة إير كندا أكبر شركة طيران كندية "أشعر بالقلق بالتأكيد" من الأوضاع الحالية والحرب التجارية بين البلدين.

كانت شركتا إير كندا وويست جيت قد ذكرتا في بيانين منفصلين الأسبوع الماضي أن التوترات الجيوسياسية تدفع بعض العملاء إلى التراجع عن السفر إلى الولايات المتحدة.

وذكرت بلومبرغ أن هذا التحول في اتجاهات المسافرين الكنديين، يأتي في إطار مقاطعة أوسع للمنتجات الأميركية ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتصريحاته المتكررة عن إمكانية ضم كندا إلى الولايات المتحدة.

وأضاف سورينسن أن الشركة تشهد طلبًا قويًا على الرحلات الجوية عبر المحيط الأطلسي إلى وجهات أوروبية.

وأعلنت شركة الطيران تايوم أيضا الاثنين أنها ستضيف رحلات هذا الصيف إلى مدن تشمل إدنبرة وباريس وأثينا وروما.

وشكّلت الرحلات بين الولايات المتحدة وكندا 22 بالمئة من إيرادات ركاب إير كندا في عام 2024.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية كبيرة من الكنديين لا يريدون الانضمام إلى الولاياتت المتحدة ويرفضون سياسات ترامب. وبحسب استطلاع للرأي أجرته شركة ليجر ماركتينغ نشرت نتائجه في الأسبوع الماضي قال 9 بالمئة فقط من الكنديين إنهم سيرحبون بالانضمام إلى الولايات المتحدة.