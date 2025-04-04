العالم اليوم - إسرائيل تعلن قتل قيادي في سرية النخبة التابعة لحماس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أبريل 2025 10:21 مساءً - أعلنت إسرائيل، الجمعة، قتلها قيادي في قوات النخبة التابعة لحركة حماس بغارة جوية شمال قطاع غزة.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن "قتل نائب قائد سرية النخبة التابعة لحماس في غارة جوية بطائرة مسيرة شمال قطاع غزة". وأوضح أن "اللواء المدرع 401 أشرف على الغارة الجوية". وأفاد الجيش الإسرائيلي أن "اللواء قتل عددا آخر من العناصر ودمر منصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية أخرى لحماس خلال عملياته في شمال غزة". كما أوضح الجيش أنه يعمل "على توسيع المنطقة الأمنية شمال قطاع غزة وتدمير البنية التحتية لحماس".

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