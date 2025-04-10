مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق الرسوم الجمركية ضد الولايات…

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  • الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق الرسوم الجمركية ضد الولايات… 2/9
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  • الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق الرسوم الجمركية ضد الولايات… 4/9
  • الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق الرسوم الجمركية ضد الولايات… 5/9
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  • الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق الرسوم الجمركية ضد الولايات… 7/9
  • الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق الرسوم الجمركية ضد الولايات… 8/9
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق الرسوم الجمركية ضد الولايات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 05:12 مساءً - العربية نت _ قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، تعليق الرسوم الجمركية التي كانت مقررة يوم 15 أبريل ضد الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يومًا.

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وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على دول العالم، باستثناء الصين التي زاد الرسوم عليها لتبلغ 125%.

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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين، اليوم الخميس، إنها تدافع باستمرار عن اتفاقية تعريفات صفرية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا، حيث تريد تصفير الرسوم الجمركية بين الجانبين.

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وأضافت أننا ملتزمون بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، كما رحبت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية المضادة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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