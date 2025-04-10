الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق الرسوم الجمركية ضد الولايات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 05:12 مساءً - العربية نت _ قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، تعليق الرسوم الجمركية التي كانت مقررة يوم 15 أبريل ضد الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يومًا.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على دول العالم، باستثناء الصين التي زاد الرسوم عليها لتبلغ 125%.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين، اليوم الخميس، إنها تدافع باستمرار عن اتفاقية تعريفات صفرية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا، حيث تريد تصفير الرسوم الجمركية بين الجانبين.

وأضافت أننا ملتزمون بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، كما رحبت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية المضادة.