- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق الرسوم الجمركية ضد الولايات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 05:12 مساءً - العربية نت _ قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، تعليق الرسوم الجمركية التي كانت مقررة يوم 15 أبريل ضد الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يومًا.
وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على دول العالم، باستثناء الصين التي زاد الرسوم عليها لتبلغ 125%.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين، اليوم الخميس، إنها تدافع باستمرار عن اتفاقية تعريفات صفرية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا، حيث تريد تصفير الرسوم الجمركية بين الجانبين.
وأضافت أننا ملتزمون بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، كما رحبت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية المضادة.
تابعنا على | Linkedin | instagram
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق الرسوم الجمركية ضد الولايات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.