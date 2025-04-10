العالم اليوم - ترامب يحذر: العمل العسكري ضد إيران "ممكن تماما"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أبريل 2025 12:23 صباحاً - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن العمل العسكري ضد إيران "ممكن تماما" في حال فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق.

وفي رد على سؤال بشأن خيار العمل العسكري، قال ترامب للصحفيين: "إذا لزم الأمر، تماما".

وأضاف: "إذا تطلب الأمر تدخلا عسكريا، فسيكون هناك تدخل عسكري. وإسرائيل بطبيعة الحال ستكون مشاركة بقوة في ذلك، وفي مركز القيادة".

وأشار إلى أنه "ليس هناك متسع من الوقت" للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات قبل المباحثات المقررة الأسبوع القادم بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين فى سلطنة عمان.

وكان الرئيس الأميركي قد ذكر في وقت سابق هذا الأسبوع إن المباحثات سوف تكون "مباشرة"، بينما وصفت طهران المباحثات بأنها ستكون "غير مباشرة" مع الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان جدّد، الأربعاء، تأكيده على أن بلاده "لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية"، كما أشار إلى إمكانية ضخ استثمارات أميركية مباشرة في البلاد إذا ما تمكنت الدولتان من التوصل إلى اتفاق.