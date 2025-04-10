العالم اليوم - برشلونة يحقق فوزا عريضا على دورتموند ويقترب من نصف النهائي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أبريل 2025 12:23 صباحاً - اقترب فريق برشلونة الإسباني بقوة من التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة منذ ست سنوات بعد فوز عريض على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 4 / صفر في ذهاب دور الثمانية، الأربعاء.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدف سجله البرازيلي رافينيا دياز بعد مرور 25 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب لويس كومبانيس في برشلونة.

وفي الشوط الثاني أضاف روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" في الدقيقتين 48 و66، واختتم لامين يامال الرباعية في الدقيقة 77.

وازدادت مهمة دورتموند وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في التعويض صعوبة عندما يلتقي الفريقان إيابا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سيغنال إيدونا بارك في ألمانيا.

ويتأهل الفائز من مواجهة برشلونة ودورتموند لمواجهة إما إنتر ميلان الإيطالي أو بايرن ميونخ الألماني في الدور قبل النهائي.

وفاز إنتر ميلان في مباراة الذهاب بنتيجة 2 / 1 في معقل بايرن ميونخ، أمس الثلاثاء، ويلتقي الفريقان إيابا يوم الأربعاء المقبل على ملعب جوسيبي مياتزا.