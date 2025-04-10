“عبدالغفار” يتفقد عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة أسيوط

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة أسيوط، وذلك على هامش جولته التفقدية مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعدد من المنشآت الطبية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء تابع مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى داخل مستشفى "أبو تيج التخصصي"، واطلع على سير العمل داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات، منوهًا إلى أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية 84 سرير داخلي و29 سرير رعاية، و14 حضانة، و14 سرير طوارئ، و46 ماكينه غسيل كلوي، و7 غرف عمليات.

وأشار إلى أن الوزير تفقد أعمال الصيانة والتطوير الجارية، مشددًا على متابعة خدمات النظافة والأمن لضمان بيئة صحية وآمنة داخل المستشفيات، وتعزيز ثقة المترددين على المنشآت الصحية، مؤكدًا حرص الوزارة على تحسين جودة الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لكافة المواطنين في جميع أنحاء محافظات الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استكمل جولته التفقدية بالمرور على وحدة طب الأسرة بنزلة باقور التابعة لإدارة أبوتيج الصحية، والتي تم إنشاء الوحدة الصحية عام 2020 ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» وتخدم تعداد سكاني يبلغ 19،762 نسمة.

وأوضح أن الدكتور خالد عبدالغفار تفقد غرفة الطوارئ، وتأكد من نوبتجيات العمل بنظام 24 ساعة، نظرًا لكونها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية، كما اطلع على ملفات طب الأسرة، مشددًا على ضرورة استكمال الملفات العائلية لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما تابع منظومة صرف ألبان الأطفال لمستحقيها.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار تابع زيارته الميدانية بتفقد مستشفى أسيوط العام، حيث تفقد قسم قسطرة القلب واستعلم عن عدد الحالات التي يتم إجرائها يوميا، والتي بلغت 7 حالات يوميا، بخلاف الحالات الطارئة «دعامة الحياة» موجها بتوفير احتياجات القسم وكافة المستلزمات اللازمة لمساعدتهم على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

واستطرد «عبدالغفار» أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة استكمل جولته في أسيوط العام، بزيارة قسم الأشعة المقطعية، والذي قدم ما يزيد عن 10 آلاف و800 خدمة منذ إنشاءه في شهر سبتمبر 2023، كما تفقد قسم عناية القلب، وقسم الأطفال بسعة 17 سريرا، إلى جانب تفقد قسم الأطفال المبتسرين، والذي يضم 19 حضانة، بينهم 6 حضانات مزودة بجهاز تنفس صناعي، وحضانة مزودة بجهاز سباب، مشيدة بانضباط العمل في المستشفى.